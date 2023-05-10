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CHP’li vekil Ahmet Kaya ödül töreninde siyaset yaptı ortam gerildi!

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Giriş: 10.05.2023 10:57
Güncelleme:10.05.2023 11:03
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlendiği ödül törenine katıldı. Etkinliğe katılan isimlerden biri de CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'ydı. Kaya, ödül töreninde siyasi mesajlar verince salonda tansiyon bir anda yükseldi.
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