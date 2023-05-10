10 Mayıs 2023, Çarşamba
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CHP’li vekil Ahmet Kaya ödül töreninde siyaset yaptı ortam gerildi!
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlendiği ödül törenine katıldı. Etkinliğe katılan isimlerden biri de CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'ydı. Kaya, ödül töreninde siyasi mesajlar verince salonda tansiyon bir anda yükseldi.