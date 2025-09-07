CHP’li Uyanık’tan şaibeli kurultay itirafları! A Haber’de tepki: Korkunç bir çürümüşlük

CHP'de şaibeli kurultay davası sürecinde gözler 15 Eylül'de yapılacak duruşmaya kilitlenirken parti içinde ise kriz devam ediyor. CHP eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, katıldığı bir televizyon programında Özel'i destekleme karşılığında delegelere para dağıtıldığını itiraf etti. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i desteklememi istedi." diyen Uyanık, "Kurultaydan TBMM'ye gittiğimizde bir kargo poşeti içerisindeki 100 bin lirnayı delegelere dağıtmam söylendi. İmamoğlu delegelere verilecek parayı Özgür Karabat'tan alacağımı söyledi." itirafında bulundu. Uzman isimler ise şaibeli kurultay itiraflarını Merve Tepe’nin sunduğu Satır Arası programında masaya yatırdı. Gazeteci Murat Özer, skandal itirafların korkunç bir çürümüşlüğün ekranlara yansımış hali olduğunu belirtirken Hukukçu Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ise "şu konuşma artık en azından ara karar niteliğinde. Genel başkan ve yönetiminin görevden el çektirmesi için bana göre tedbir için yeter de artar" dedi.