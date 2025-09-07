07 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP'li Uyanık'tan şaibeli kurultay itirafları! A Haber'de tepki: Korkunç bir çürümüşlük
CHP’li Uyanık’tan şaibeli kurultay itirafları! A Haber’de tepki: Korkunç bir çürümüşlük

CHP'li Uyanık'tan şaibeli kurultay itirafları! A Haber'de tepki: Korkunç bir çürümüşlük

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2025 01:11
CHP'de şaibeli kurultay davası sürecinde gözler 15 Eylül'de yapılacak duruşmaya kilitlenirken parti içinde ise kriz devam ediyor. CHP eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, katıldığı bir televizyon programında Özel'i destekleme karşılığında delegelere para dağıtıldığını itiraf etti. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i desteklememi istedi." diyen Uyanık, "Kurultaydan TBMM'ye gittiğimizde bir kargo poşeti içerisindeki 100 bin lirnayı delegelere dağıtmam söylendi. İmamoğlu delegelere verilecek parayı Özgür Karabat'tan alacağımı söyledi." itirafında bulundu. Uzman isimler ise şaibeli kurultay itiraflarını Merve Tepe’nin sunduğu Satır Arası programında masaya yatırdı. Gazeteci Murat Özer, skandal itirafların korkunç bir çürümüşlüğün ekranlara yansımış hali olduğunu belirtirken Hukukçu Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ise "şu konuşma artık en azından ara karar niteliğinde. Genel başkan ve yönetiminin görevden el çektirmesi için bana göre tedbir için yeter de artar" dedi.
CHP’li Uyanık’tan şaibeli kurultay itirafları! A Haber’de tepki: Korkunç bir çürümüşlük
CHP’li Uyanık’tan şaibeli kurultay itirafları!
CHP'li Uyanık'tan şaibeli kurultay itirafları!
Askerlerden Amerika’ya ayağa kalkın çağrısı!
Askerlerden Amerika'ya "ayağa kalkın" çağrısı!
İsrailli Albaydan çarpıcı itiraf: Türklere hazır değiliz
İsrailli Albaydan çarpıcı itiraf: Türklere hazır değiliz
Amacımız şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmaktır
"Amacımız şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmaktır"
Selçuk Bayraktar Gökçeada TEKNOFEST’te
Selçuk Bayraktar Gökçeada TEKNOFEST’te
Bakan Kurum açıkladı: Her şey yeniden başlıyor
Bakan Kurum açıkladı: Her şey yeniden başlıyor
Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız
"Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız"
CHP’lileri bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz
"CHP’lileri bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz"
Türkiye’yi terör belasından kurtaracağız
"Türkiye’yi terör belasından kurtaracağız"
Kayısı üreticilerine 3,1 milyar lira ödeme yapıldı
"Kayısı üreticilerine 3,1 milyar lira ödeme yapıldı"
3 hak sahibinden 2’si yeni yuvaya kavuştu
"3 hak sahibinden 2’si yeni yuvaya kavuştu”
Deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz
"Deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz"
Daha Fazla Video Göster