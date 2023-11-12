12 Kasım 2023, Pazar
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CHP'li Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un asansör sefası! 5 yılda gelen servet
CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin, eski CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un sahibi olduğu belirtilen AND Asansör bakım firmasıyla çalıştığı ortaya çıktı.AND firmasının 40 bin asansörlü konut bulunan Esenyurt'ta tek yetkili firma olarak yalnızca periyodik bakımlardan 5 yılda 1.5 milyar lira gelir elde ettiği tespit edildi.