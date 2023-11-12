12 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un asansör sefası! 5 yılda gelen servet

CHP'li Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un asansör sefası! 5 yılda gelen servet

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2023 11:56
CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin, eski CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un sahibi olduğu belirtilen AND Asansör bakım firmasıyla çalıştığı ortaya çıktı.AND firmasının 40 bin asansörlü konut bulunan Esenyurt'ta tek yetkili firma olarak yalnızca periyodik bakımlardan 5 yılda 1.5 milyar lira gelir elde ettiği tespit edildi.
DEAŞ’ın bombacısı İstanbul’da yakalandı
DEAŞ'ın bombacısı İstanbul'da yakalandı
Garantörlük önerisi neden önemli?
Garantörlük önerisi neden önemli?
CHP’li Özkan ve Özkoç’un asansör sefası!
CHP'li Özkan ve Özkoç'un asansör sefası!
Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri açılıyor
Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri açılıyor
Umut Çizgisi Belgeseli A Haber’de
Umut Çizgisi Belgeseli A Haber'de
5. uçuş testini tamamladı
5. uçuş testini tamamladı
12 ilde Kahramanlar operasyonu
12 ilde "Kahramanlar" operasyonu
Önce kurşunladılar sonra yıktılar
Önce kurşunladılar sonra yıktılar
Gazze’de ABD destekli İsrail katliamı!
Gazze’de ABD destekli İsrail katliamı!
Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir
"Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir"
CHP kasası İmamoğlu’nun adamında!
CHP kasası İmamoğlu'nun adamında!
Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı!
Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı!
Daha Fazla Video Göster