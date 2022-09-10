CHP'li Tunç Soyer Osmanlı'yı hedef aldı! Yunana neden laf etmedi?

CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' iddiasıyla başlayan CHP-İYİ Parti kavgası, Barış Yarkadaş'ın ihale ifşasıyla iyice büyüdü. Aday belirlemede kriz yaşayan 6'lı masa HDP kriziyle dağılma noktasına geldi. Diğer taraftan İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Osmanlı Devleti ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Osmanlı Devleti'ni ihanet ile suçladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ile siyaset bilimci Onur Erim değerlendirdi.

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