CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li 9 milletvekili hakkında TBMM'ye sunulan 'Kobani fezlekeleri'yle ilgili skandal ifadeler kullandı. Yeni ABD yönetimi üzerinden hükümeti tehdit eden Tanrıkulu, "ABD'de değişen bir yönetim var. bu yargılamaların sonu ağır olur. bundan biz etkilenmeyiz, sorumlu hükümettir" ifadelerini kullandı. A Haber spikeri Erkan Tan, canlı yayında Sezgin Tanrıkulu'na seslenerek sert tepki gösterdi. Tan, "CHP milletvekili ama aklı ruhu kalbi CHP’den çok HDP ile beraber atıyor! Şşşt Sezgin! Milletvekili görünümlü kravatlı Sezgin Tanrıkulu millet sana isim takmış soyadı Tanrıkulu ama 'Kandil’in kulu'!" dedi.

9 HDP'li hakkında TBMM'ye sunulan fezlekelerle ilgili skandal ifadeler kullandı. Yeni ABD yönetimi üzerinden hükümeti tehdit etti. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "Böyle bir uygulamanın Türkiye'ye siyasi maliyetinin çok daha ağır olacağını buradan ifade etmek isterim. ABD ve ABD'de yeni gelişen siyasal eğilimler Türkiye bakımından çok daha ağır sonuçlara yol açabilecek bir ortam yaratır. Bunun sonuçları sadece siyasal olmaz. Ekonomi bakımından da dış politika bakımından da ağır sonuçları olur." şeklinde konuştu.

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, televizyonda katıldığı bir programda, 9 HDP'li hakkında TBMM'ye sunulan fezlekeler ile ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu.

HDP ağzıyla konuşan CHP'li Tanrıkulu fezlekelerin kabul edilmesinin, ağır sonuçları olacağı tehdidinde bulundu. Yeni ABD yönetimine atıf yaptı.

Tanrıkulu, "fezlekeler anayasa adalet karma komisyonuna geldiğinde CHP'nin tavrı ne olacak?" sorusuna da yanıt verdi. Tanrıkulu, "Bu ağır sonuçların bir parçası olmayız biz en azından olmamak için de çaba sarf ederiz. Bu yargıdan gelen bu belgelere dayanarak bir işlem yapmanın ben doğru olmadığına inanıyorum." dedi.

CHP içinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye en yakın isimlerin başında gelen Sezgin Tanrıkulu, terörist cenazelerine katılması ve teröristlere kabus olan SİHA'lara yönelik skandal sözleri ile biliniyor.

A HABER CANLI YAYININDA SERT TEPKİ

CHP'li Sezgin Tanıkulu'ndan ABD üzerinden Türkiye'ye tehdidine A Haber spikeri Erkan Tan'dan canlı yayında sert tepki.

ŞŞŞT SEZGİN! KANDİL'İN KULU!

Tan, "CHP milletvekili ama aklı ruhu kalbi CHP'den çok HDP ile beraber atıyor! Şşşt Sezgin! Milletvekili görünümlü kravatlı Sezgin Tanrıkulu millet sana isim takmış soyadı Tanrıkulu ama "Kandil'in kulu"! ABD'nin büyükelçisi gibi konuşuyorsun! Şşşt Sezgin duydun mu? Milletvekili görünümlü kravatlı terörist sevici!"