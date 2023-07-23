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CHP’li Sevigen A Haber’de duyurdu: Önemli isimlerle Ankara’da toplanacağız

A Haber
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Giriş: 23.07.2023 11:42
Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen A Haber'de Satır Arası programında gündeme damga vuran değerlendirmelerde bulundu. Sevigen, ağustos ayında CHP'nin önemli isimleriyle Ankara'da toplanacaklarını ve Kemal Kılıçdaroğlu'na aday olma çağrısı yapacaklarını ilk kez duyurdu.
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