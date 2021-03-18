HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine CHP'den tepkiler gelmişti, konu CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye de soruldu. Böke, tam anlamıyla cevap veremedi, çünkü duygulandı, gözleri doldu. İşte HALK TV'de yaşanan o anlar ve Böke'nin Gergerlioğlu olayıyla ilgili yorumu...

Sesi titredi, boğazı düğümlendi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, "Yani çok üzgünüm, ülke olarak haketmediğimiz bir şeyi yaşadığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine CHP'den bir tepki de Selin Sayek Böke'den geldi.

Böke, "Buna izin vermeyeceğiz. Hakikaten vermememiz gerekiyor. Alışmamamız gerekiyor. Yaşananlar normal değil."

HALK TV'de katıldığı programda CHP'li Böke, HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirirken zor anlar yaşadı.

Program sunucusunun 'Duygulandığınızı görüyorum.' sözleri üzerine Selin Sayek Böke, 'Öyle hissediyorum.' diyerek yanıt verdiği esnada gözlerinin dolduğu duygulandığı görünüyor.