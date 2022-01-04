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CHP’li Özgür Özel’in skandal sözlerine tepki! Okul öncesi Kur’an kurslarında neler öğretiliyor?

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Giriş: 04.01.2022 15:54
Güncelleme:04.01.2022 16:02
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur’an kurslarıyla ilgili skandal sözler sarf etti. Çocukların Orta Çağ zihniyetiyle yetiştirildiği çıkışında bulundu. Özel'in bu sözlerine tepkiler gecikmedi. Peki bu kurslarda çocuklar neler öğreniyor?
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