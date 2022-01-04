04 Ocak 2022, Salı
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CHP’li Özgür Özel’in skandal sözlerine tepki! Okul öncesi Kur’an kurslarında neler öğretiliyor?
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur’an kurslarıyla ilgili skandal sözler sarf etti. Çocukların Orta Çağ zihniyetiyle yetiştirildiği çıkışında bulundu. Özel'in bu sözlerine tepkiler gecikmedi. Peki bu kurslarda çocuklar neler öğreniyor?