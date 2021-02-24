24 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Özgür Özel ortağı HDP gibi konuşuyor "Gara'da esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil"

CHP'li Özgür Özel ortağı HDP gibi konuşuyor "Gara'da esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.02.2021 02:00
Güncelleme:24.02.2021 02:01
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı canlı yayında Gara operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin güven vermeyen tutumlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamalarına inandıklarını ifade eden Özel, PKK'nın vatandaşları katletmesine sessiz kalarak, hükümeti eleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, vatandaşları kimin öldürdüğünün önemli olmadığını ifade etti. Özel, 'Gara'da esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil, bu evlatlarımızın nasıl yaşatılabileceği' dedi.
CHP'li Özgür Özel ortağı HDP gibi konuşuyor
CHP'li Özgür Özel ortağı HDP gibi konuşuyor
İdeolojik saplantılarla olay kişiselleştiriliyor! SETA Ekonomi Direktörü Nurullah Gür'den A Haber'e özel Merkez Bankası rezervi açıklaması
İdeolojik saplantılarla olay kişiselleştiriliyor! SETA Ekonomi Direktörü Nurullah Gür'den A Haber'e özel Merkez Bankası rezervi açıklaması
CHP'de 'İnce borsası' kuruldu!
"CHP'de 'İnce borsası' kuruldu!"
Dedeğaç neden önemli?
Dedeğaç neden önemli?
Teröristbaşları ayrı ayrı yalan söylüyor
Teröristbaşları ayrı ayrı yalan söylüyor
AK Parti'den CHP'nin gayriahlaki tutumuna tepki
AK Parti'den CHP'nin gayriahlaki tutumuna tepki
AK Parti'den Yunanistan'a uyarı
AK Parti'den Yunanistan'a uyarı
AK Parti'den rezerv açıklaması
AK Parti'den rezerv açıklaması
Teröristlerden Gara itirafı öldürün talimatı aldık
Teröristlerden Gara itirafı "öldürün" talimatı aldık
Mehmetçikten Gara'ya hava harekatı!
Mehmetçikten Gara'ya hava harekatı!
ABD Erdoğan'ı devirip onu iktidar yapacaktı
"ABD Erdoğan'ı devirip onu iktidar yapacaktı"
Son dakika: 5 HDP'li milletvekili için soruşturma başlatıldı!
Son dakika: 5 HDP'li milletvekili için soruşturma başlatıldı!
Daha Fazla Video Göster