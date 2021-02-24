CHP'li Özgür Özel ortağı HDP gibi konuşuyor "Gara'da esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı canlı yayında Gara operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin güven vermeyen tutumlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamalarına inandıklarını ifade eden Özel, PKK'nın vatandaşları katletmesine sessiz kalarak, hükümeti eleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, vatandaşları kimin öldürdüğünün önemli olmadığını ifade etti. Özel, 'Gara'da esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil, bu evlatlarımızın nasıl yaşatılabileceği' dedi.