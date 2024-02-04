04 Şubat 2024, Pazar
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CHP'li Narlıdere Belediyesi'nden ağaç katliamı! Bakanlık olaya el koydu
CHP'li Narlıdere Belediyesi, zeytin ve mandalina ağaçlarının olduğu alana iş makineleriyle girdi. Ağaç katliamı ifşa olan belediye "Kesmiyoruz, taşıyoruz" yalanına sarıldı. Haberi ihbar kabul eden bakanlık olaya el koydu. Belediye hakkında çevre kanununu ihlalden işlem yapıldı.