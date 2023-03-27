CHP'li Müslim Sarı'dan canlı yayında tehdit: Hesaplaşacağımız kitleler var bizim

CHP'nin "helalleşme" adı altında muhafazakar seçmenden oy talebi sürerken, CHP'li isimlerin "hesaplaşma" tehditlerine bir yenisi daha eklendi. CHP Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı katıldığı bir televizyon programında "Hesaplaşacağımız kitleler var bizim" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz dönemde de CHP'ye yakın isimler bu tehdit dilini kullanırken Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat "Şimdi mağdur biziz ama hesap günü gelecek" diyerek muhafazakar kesimi mağdur edeceklerini söylemişti. İşte detaylar...