19 Temmuz 2023, Çarşamba
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CHP'li Murat Bakan'dan "depresyondayız" itirafı! Milli iradeye ve AK Parti seçmenine kin kustu
Seçimlerde arkasına HDP'yi almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken CHP içindeki kaos her geçen gün büyüyor. Değişim çağrılarına kulak asmayan Kılıçdaroğlu 'mücadeleye devam' mesajı verirken CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan bir itiraf geldi. Bakan "Depresyondan çıkamadık" ifadelerini kullanırken seçilmiş hükümete ve AK Parti seçmenine de hakaret etti. İşte detaylar...