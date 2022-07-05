05 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve CHP'li meclis üyesi gözaltında.

CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve CHP'li meclis üyesi gözaltında.

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2022 13:11
Son dakika haberi... İzmir Menderes'te yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında takvim.com.tr'nin edindiği bilgiye göre CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Menderes Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ertan Güleç ile beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı..
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rüşvet soruşturmasında yeni gelişme
Rüşvet soruşturmasında yeni gelişme
Almanya’da sıcak su kısıtlaması
Almanya'da sıcak su kısıtlaması
Arafat için hazırlıklarımız tamamlandı
"Arafat için hazırlıklarımız tamamlandı"
İşte Anadolu ahlakı! Duygulandırdı
İşte Anadolu ahlakı! Duygulandırdı
Dinmeyen acı! Katliamın tanığı A Haber’de
Dinmeyen acı! Katliamın tanığı A Haber’de
Bedelli askerlik ücreti artıyor!
Bedelli askerlik ücreti artıyor!
Kör noktada teyakkuz!
Kör noktada teyakkuz!
YHT’de bayram biletleri tükendi!
YHT’de bayram biletleri tükendi!
Görüntüler geldi! Şafak baskını
Görüntüler geldi! Şafak baskını
Nefes Operasyonu! 214 gözaltı kararı
Nefes Operasyonu! 214 gözaltı kararı
Nefes operasyonu! Flaş açıklamalar
Nefes operasyonu! Flaş açıklamalar
Firari FETÖ’cüler saklandıkları evde yakalandı!
Firari FETÖ'cüler saklandıkları evde yakalandı!
Daha Fazla Video Göster