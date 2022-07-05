05 Temmuz 2022, Salı
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CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve CHP'li meclis üyesi gözaltında.
Son dakika haberi... İzmir Menderes'te yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında takvim.com.tr'nin edindiği bilgiye göre CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Menderes Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ertan Güleç ile beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı..