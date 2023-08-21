CHP’li Mansur Yavaş’ın adamı Adnan Tatlısu belediye personeline küfür etti

CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak görev yapan Adnan Tatlısu belediye personeline telefonda küfürler etti. O görüntüler sosyal medyaya düştü.

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