10 Ekim 2024, Perşembe
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CHP'li Maltepe Belediyesi'nden camii önünde “Sessiz Tiyatro” gösterisi! Tepkiler çığ gibi: Ne bu saçmalık
CHP'li Maltepe Belediyesi, İtalya’dan getirttiği tiyatro ekibi ile Maltepe Camii önünde “Sessiz Tiyatro” gösterisi yaptı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntülere tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları “, Cami avlusundaki bu ahmakça gösteri için 5 milyon TL vermişler. Bu hırsızlığın daniskası değil de nedir” , “Bu saçmalık da ne?” ifadeleriyle tepki gösterdi.