12 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’li Kıyıköy Kasabası Belediye Başkanı Ender Sevinç’ten işçiye hakaret!

CHP’li Kıyıköy Kasabası Belediye Başkanı Ender Sevinç’ten işçiye hakaret!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.12.2020 11:02
Güncelleme:12.12.2020 11:02
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Kasabası Belediye Başkanı  Ender Sevinç 14 yıllık çalışanı işten attı. Başkanlık önünde bekleyen emektar işçiye hakaretler savurdu.

Önce işten attı. Ardından hakaretler savurdu. Olayın yaşandığı yer Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi. 59 yaşındaki işçi Hasan Ayten'in iddiasına göre Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç kendisinden usulsüz bir iş istedi.

Bir çocuk babası işçi bu görevi kabul etmeyince hakarete uğradığını ve işten atıldığını iddia etti. 14 yıldır çalıştığı belediyeden atılan hasan Ayten Belediye Başkanı Ender Sevinç'in kendisine telefonda küfür ettiğini de söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


CHP’li başkandan işçiye hakaret!
CHP’li başkandan işçiye hakaret!
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan mesajı
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan mesajı
Türkiye genelinde 56 sürecek kısıtlama!
Türkiye genelinde 56 sürecek kısıtlama!
CHP'nin şovu yine tutmadı!
CHP'nin şovu yine tutmadı!
Bakan Varank'tan muhalefete: Bunlar üretim cahili
Bakan Varank'tan muhalefete: Bunlar üretim cahili
Makine sektörü rekor kırdı
Makine sektörü rekor kırdı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan muhalefete sert tepki
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan muhalefete sert tepki
ABD'nin S-400 yaptırımı ne anlama geliyor?
ABD'nin "S-400 yaptırımı" ne anlama geliyor?
Ekrem İmamoğlu gerçekten büyük tiyatrocu
Ekrem İmamoğlu gerçekten büyük tiyatrocu
Başkan Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir
Başkan Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir
Koca'dan aşı açıklaması!
Koca'dan aşı açıklaması!
Siyasi dönüşümde son 20 yıl
Siyasi dönüşümde son 20 yıl
Daha Fazla Video Göster