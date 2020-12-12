CHP’li Kıyıköy Kasabası Belediye Başkanı Ender Sevinç’ten işçiye hakaret!

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Kasabası Belediye Başkanı Ender Sevinç 14 yıllık çalışanı işten attı. Başkanlık önünde bekleyen emektar işçiye hakaretler savurdu.

Önce işten attı. Ardından hakaretler savurdu. Olayın yaşandığı yer Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi. 59 yaşındaki işçi Hasan Ayten'in iddiasına göre Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç kendisinden usulsüz bir iş istedi.

Bir çocuk babası işçi bu görevi kabul etmeyince hakarete uğradığını ve işten atıldığını iddia etti. 14 yıldır çalıştığı belediyeden atılan hasan Ayten Belediye Başkanı Ender Sevinç'in kendisine telefonda küfür ettiğini de söyledi.

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