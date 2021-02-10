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CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddiaları kürsüden inmeden yalanlandı! AK Parti'li Özkaya'dan videolu yanıt

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Giriş: 10.02.2021 12:41
Güncelleme:10.02.2021 12:47
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Afyonkarahisar'a esnaf ziyareti için milletvekili gönderdiğini ve şehrin en işlek yeri olan Uzun Çarşı'daki dükkanların kapalı olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun bu asılsız iddiası daha kürsüden inmeden yalanlandı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Uzun Çarşı'dan paylaştığı videoyla iddiaların gerçek dışı olduğunu gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Afyonkarahisar'ın işlek noktalarından 'Uzun Çarşı'da iş yerlerinin kapalı olduğunu iddia etti.

Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun "Uzun Çarşı var Afyon'da. En işlek caddesi, şimdi dükkanlar kapalı. Bir kentin kalbini düşünün iki büyük caddeyi düşünün ticaretin merkezini düşünün." sözleri, daha kürsüden inmeden yalanlandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu mesnetsiz iddiasının gerçek dışı olduğu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Özkaya'nın paylaştığı görüntülerde Uzun Çarşı'da iş yerlerinin hepsinin açık olduğu, vatandaşların ise çarşıda gezdiği görülüyor.
Paylaşımının altına Kılıçdaroğlu'nu da etkiketleyen Özkaya, CHP liderini, "Afyonkarahisar'dan size sürekli yalan bilgi verenlerin işine son verin. Aksi halde yalana devam edersiniz" notuyla uyardı.

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