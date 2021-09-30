CHP'li İzmir'de çöp skandalı bitmek bilmiyor! Esnaf isyan etti: Çöp vergisi alıyorlar ama neden toplamıyorlar?

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Işıkkent mevkindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nin çöp sorunu bitmek bilmiyor. Boş araziye yığılan çöplerle gündeme gelen Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki esnaflar, çöp kamyonunun ayda bir kere geldiğini belirterek, "Bornova Belediyesinin burayı toplaması lazım. Çöp vergisi alıyorlar ama neden toplamıyorlar?" diyerek isyan ettiler!