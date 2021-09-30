30 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li İzmir'de çöp skandalı bitmek bilmiyor! Esnaf isyan etti: Çöp vergisi alıyorlar ama neden toplamıyorlar?

CHP'li İzmir'de çöp skandalı bitmek bilmiyor! Esnaf isyan etti: Çöp vergisi alıyorlar ama neden toplamıyorlar?

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2021 14:11
İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Işıkkent mevkindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nin çöp sorunu bitmek bilmiyor. Boş araziye yığılan çöplerle gündeme gelen Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki esnaflar, çöp kamyonunun ayda bir kere geldiğini belirterek, "Bornova Belediyesinin burayı toplaması lazım. Çöp vergisi alıyorlar ama neden toplamıyorlar?" diyerek isyan ettiler!
FETÖ’nün yeniden yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon
PKK’ya Eren Operasyonu darbesi!
PKK'ya Eren Operasyonu darbesi!
CHP’li İzmir’de çöp skandalı bitmek bilmiyor!
CHP'li İzmir'de çöp skandalı bitmek bilmiyor!
ABD’ye “Suriye’den çekil” çağrısı
ABD’ye “Suriye’den çekil” çağrısı
2 FETÖ’cü ve 1 PKK’lı sınırda yakalandı
2 FETÖ'cü ve 1 PKK'lı sınırda yakalandı
DEAŞ’ın sözde emirlik oyunu mahkemede ifşa oldu!
DEAŞ'ın sözde emirlik oyunu mahkemede ifşa oldu!
Gri listedeki terörist öldürüldü
Gri listedeki terörist öldürüldü
Benjamin operasyonunun detayları ortaya çıktı!
Benjamin operasyonunun detayları ortaya çıktı!
8 asırdır çürümeyen beden...
8 asırdır çürümeyen beden...
MGK gündeminde hangi konular var?
MGK gündeminde hangi konular var?
HDP’li Mithat Sancar’dan CHP’ye mesaj: Eksiksiz yapmaya hazırız!
HDP'li Mithat Sancar'dan CHP'ye mesaj: Eksiksiz yapmaya hazırız!
Son 24 saatte koronavirüsten...
Son 24 saatte koronavirüsten...
Daha Fazla Video Göster