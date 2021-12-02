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CHP’li İzmir Büyükşehir’de bütçe tartışması! Sulamaya yılda 50 milyon TL nasıl ödendi?

A Haber
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Giriş: 02.12.2021 12:46
CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, bütçe görüşmelerinde bazı kalemlere harcanan para ile ilgili açıklama yapamadığı belirtiliyor. Yılda 50 milyon TL bahçe sulamaya nasıl harcandı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan AK Parti Büyükşehir Meclis Üyesi Erhan Çalışkan anlattı.
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