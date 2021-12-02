02 Aralık 2021, Perşembe
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CHP’li İzmir Büyükşehir’de bütçe tartışması! Sulamaya yılda 50 milyon TL nasıl ödendi?
CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, bütçe görüşmelerinde bazı kalemlere harcanan para ile ilgili açıklama yapamadığı belirtiliyor. Yılda 50 milyon TL bahçe sulamaya nasıl harcandı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan AK Parti Büyükşehir Meclis Üyesi Erhan Çalışkan anlattı.