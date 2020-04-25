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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kurgu ropörtaj!
Sabah Gazetesinden Kenan Kıran'ın haberine göre, İBB’den gıda yardımı kolisi alan ve "İşsizim. Büyükşehirden başka gelen olmadı. İlk feda kendimi bu ülkenin vatandaşı gibi hissettim" şeklindeki ifadeleriyle gündeme gelen Ali Genlik’in, kamuoyuna gerçek dışı bilgiler verdiği öğrenildi. İBB tarafından finanse edildiği ifade edilen sosyal medya hesapları, kurgu röportajı yayınladı.
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