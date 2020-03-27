CHP’li isimlerin ‘korona’ provokasyonu! Koronavirüs üzerinden iğrenç siyaset

Koronavirüs dünyayı hazırlıksız yakaladı. Virüs için başlarda ‘’kötü bir rüya geçecek’’ dendi fakat durum öyle olmadı rüya kabusa dönüştü, insandan insan geçti. Özgürlüğüne en çok değer verenler bile kapılarını içeriden kilitledi. Korku, tüm bedenleri sardı. Türkiye, Çin’de başlayan ölümcül virüs Kovid-19’a karşı ilk andan itibaren önlemini aldı. Hedef koronavirüs salgınını en hafif şekilde atlatabilmekti. Yapılan savunma Türkiye’nin pozisyonunu güçlendirdi. Başkan Erdoğan başkanlığında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koordinesinde şeffaf ve titiz bir süreç başlatıldı. Ancak Türkiye’nin mücadele etmesi gereken ne yazık ki yalnızca koronavirüs değildi, virüs kadar zehirli beyinler de vardı. CHP’nin trolleri birçok mecradan Türkiye’yi töhmet altında bırakmak istedi, ve salgının sorumlusu olarak Başkan Erdoğan’ı gösterdi. CHP’li trollerin amacı umutları tüketerek siyasi kazanç sağlamaktı. Herkesin korkarak kaçtığı koronavirüse CHP’li birçok isim koşarak sarıldı. Sandıktan umudunu kesenler bu kez koronavirüsten medet umdu. Vatanını, ülkesini düşünenlere sosyal medyada hasret kalındı. Virüsle mücadeleye en büyük darbeyi vurdular bıkmadan usanmadan. Sadece Türkiye’nin mücadelesine değil Türkiye’ye de kastları vardı. ABD’de yaşayan CHP eski milletvekili Aykan Erdemir, Çin’e virüsün Türkiye’nin götürüp yaydığını söyledi. Sözcü Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu, algı operasyonuna soyundu. Ona birçok CHP’li bu yolda yoldaş oldu. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de koronavirüsün etkisinin 6 ay sürdüğü takdirde iktidarın ayakta kalamayacağını söyledi. ‘’Yeni bir dünyaya merhaba’’ diyerek adeta ölümcül virüsün Türkiye’de de görülmesine sevindi. Bir de sözde sanatçılar vardı, Zülfü Livaneli sosyal medyada vahim bir hata yaptı. ‘’Korona’ya iyi gelen ilaç’’ diye bir ilacın adını verdi, doktorlar büyük tepki gösterdiler kendisine ‘’leblebi, çekirdek gibi ilaç tavsiye edilmez’’ dediler. Ama hatasını kabul etmek yerine ‘’doktorunuzdan bu ilacı isteyin’’ dedi.