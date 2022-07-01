CHP'li İlhan Kesici "128 milyar dolar kaybolmaz" demişti!

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı, bazı CHP’li isimlerin 128 milyar dolar açıklamalarıyla ilgili mahkemenin karar verdiğini ve Albayrak'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden tazminat davası kazandığını açıkladı. Bu haber sonrası akıllara geçtiğimiz sene Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin Halk TV’de yaptığı dikkat çeken açıklama geldi. Kesici, partisi CHP’nin yürüttüğü "128 milyar dolar kayıp" kampanyası ile ilgili önemli bir yorumda bulunmuştu. Kesici, Merkez Bankası’ndaki rezervin kaybolmadığını hesaplara açık bir şekilde erişilebildiğini ifade etmişti. İşte Kesici’nin o sözleri…