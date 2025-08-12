CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında gözaltılar

CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesine yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Jandarma'nın yürüttüğü operasyonda medya çalışanlarının aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in eşi ve oğlunun da bulunduğu bildirilirken 13 kişi gözaltına alındı. Savcılık yaptığı açıklamada, İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olan Çetin'in yolsuzluk çetesinin elebaşı İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı yolsuzluklar soruşturma konusu olduğuna değindi. İşte rüşvet görüntüleri...