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CHP’li İBB’ye büyük yolsuzluk operasyonu! İmamoğlu ve Ongun’a gözaltı kararı

CHP'li İBB'ye büyük yolsuzluk operasyonu! İmamoğlu ve Ongun'a gözaltı kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.03.2025 07:28
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) büyük bir yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı verildi. Medya A.Ş’deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan Kent uzlaşısı ile ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu yüze yakın kişi de soruşturmaya eklendi. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Sarıyer'de ikamet eden İmamoğlu'nun evinde polisin arama yaptığını bildirdi.
CHP’li İBB’ye büyük yolsuzluk operasyonu! İmamoğlu ve Ongun’a gözaltı kararı
CHP’li İBB’ye büyük yolsuzluk operasyonu!
CHP'li İBB'ye büyük yolsuzluk operasyonu!
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