Mansur Yavaş’a soruşturma şoku! Belediye imkanlarıyla seçim kampanyası skandalı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibi hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan flaş bir hamle geldi. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde, belediyeye ait araç, gereç ve personelin Yavaş’ın seçim propagandası için seferber edildiği iddiaları yargıya taşındı. İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş ve beraberindeki 8 belediye çalışanı hakkında soruşturma izni verildiğini duyurarak Başkent kulislerini hareketlendirdi.