Gülistan Doku soruşturmasında 13 gözaltı kararı

Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp bulunan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 13 kişinin arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku’nun sevgilisi Zeinal Abakarov’un da bulunduğu öğrenildi.