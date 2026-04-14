Petrodolar sisteminde çöküş! 1973 petrol krizinin ardından dünya felaketin eşiğinde

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alması sadece bir askeri operasyonun değil, küresel finans sisteminin temellerini sarsacak devasa bir ekonomik savaşın habercisi olarak dünyayı tedirgin ediyor. Orta Doğu'nun can damarı Hürmüz'de yaşananlar başta ABD olmak üzere Avrupa ve Asya'yı derinden etkilerken savaşın ekonomik boyutu Tahir İnan'ın sunduğu A Haber Gece'de masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, Orta Doğu'yu kasıp kavuran savaşın mali durumunu değerlendirirken 1973 petrol krizinden daha büyük bir felaketin kapıda olduğunu vurguladı.