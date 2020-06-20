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CHP'li İBB'nin parayı yandaşlarına dağıtması sonrasında tıkanan mazgalları polis memuru temizledi

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Giriş: 20.06.2020 02:15
Güncelleme:20.06.2020 02:15
İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur sonrası bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Maltepe'de çekilen bir videoda tıkanan mazgalları polis memurunun eliyle temizlediği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından, "CHP'li İBB'nin parayı yandaşlarına dağıtmasıyla mazgalları temizlemek de Türk polisine kaldı" yorumları yapıldı.

İstanbul'daki sağanak yağmurda rögar kapağını bir trafik polisi kendi elleriyle temizlemeye çalıştı. Sosyal medyada yer alan bu görüntü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geldiği noktanın ne olduğuna dair yorumları da beraberinde getirdi.

POLİS MEMURU ELİYLE TEMİZLEDİ

İstanbul genelinde gün boyunca etkili olan sağanak yağış yer yer sele neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Pendik'te bir trafik polisinin caddeyi dolduran suyun tahliye olması eliyle mazgalı temizlediği görüldü.

Bir vatandaşın kaydettiği o dakikalarda polisin uzun süre yağış altında mazgalın önündeki engelleri temizlemesi dikkatleri İBB'nin üzerine çekti.

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