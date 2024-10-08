CHP’li İBB’nin liyakatsiz ataması ifşa oldu! Çocukları "Mahu" sapkınlarına emanet ettiler

CHP'li İBB ve Beyoğlu Belediyesi hizmet adı altında yeni bir skandala imza attı. Doğada Yaşam Eğitmeni sıfatıyla İBB çocuk kamplarını yöneten Merve Oduk Özeren ve CHP İstanbul Gençlik Kolları’nda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu başkanlığı görevini yürüten Kerem Kitay adlı şahıs CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in onayıyla anaokullarından sorumlu koordinatör olarak atandı. İkilinin "Compagnie Mahu" ismindeki Fransa merkezli sözde sapkın bir sanat derneğinin İstanbul sorumluları olduğu da ortaya çıktı. "Abese İrca" isimli bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımında, "Eşcinselliğe, satanizme ve çocuklara özel ilgisi olan MAHU örgütünün üyelerinin çocuklarımızın yanında ne işi var? İşin içine çocuklar da giriyorsa bunun hesabını Türk milleti olarak sorarız. Şimdi soruyoruz; bu rezalet nedir?" ifadeleri ile tepki gösterdi.

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