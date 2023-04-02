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CHP'li İBB'nin 3 yıldır bitiremediği su borusu hattı çileye döndü!

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Giriş: 02.04.2023 15:26
CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımına 3 yıl önce başladığı Beşiktaş-Sarıyer hattı su boruları yenileme çalışması vatandaşa büyük çile oldu. Kamerasıyla İBB'li ekiplerin su borularını yenileme çalışmasını görüntüleyen vatandaşın sözleri, sosyal medyada olay oldu. 3 yıldır bir türlü bitirilemeyen çalışmaya isyan eden kişi "İstanbul Belediyesi, 3 sene falan oldu, Beşiktaş'tan Sarıyer'e caddeden su borusu döşüyor. 3 senede hala bitiremedi. Adamlar (hükümet) Azerbaycan'dan Rusya'dan 6 ayda denizin altından Silivri'ye doğalgaz boru hattı döşediler" dedi. Ayrıca; Esenler Aziziye Caddesi'nde İSKİ tarafından gerçekleştirilen ve bir türlü bitmeyen altyapı çalışması vatandaşları isyan ettirdi. 2 aydır yolların bozuk olduğunu ve bölgede yoğun trafik oluştuğunu söyleyen vatandaşlar, çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor.
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