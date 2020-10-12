CHP'li İBB'den peyzaj skandalı! Göz boyama bitti sıra duvarlarda

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'daki yol kenarlarında hem görüntüsüyle hem de çevre dostu olması nedeniyle büyük beğeni alan 'Dikey bahçe'leri kaldırıp yerine şehrin ruhuna uymayan grafiti çalışmalarına başladı. Vatandaşlardan da büyük tepki gören çalışmanın detaylarını A Haber Muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Geçtiğimiz haftaya kadar D-100 Karayolunda, İstanbul'un ana yollarında seyahat ettiğimizde bizler yan duvarlarda 'Dikey Bahçeler' ve yeşil alanlar karşılıyordu. Ama CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi aldığı kararla o alanları birer birer yok etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken uzunca bir yeşil alan vardı. Buradaki peyzaj alanı dün itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırıldı, geriye de delik deşik edilmiş boş bir duvar kaldı. Bu nokta İstanbulluların özellikle de görüntü anlamında güzel bir izlenim bırakıyordu. Ve durum böyle olunca İstanbullular da büyük tepki gösterdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından da büyük tepki geldi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar da tepki gösterdi. Çünkü buradaki yeşil alan sadece gözle görme noktasında değil aynı zaman da sağlık açısından büyük önem taşıyordu. Karbon emisyonunun emilmesini de sağlıyordu. Artık böyle bir durum söz konusu değil. İstanbul'un ruhuna zerre uymayan grafitileri koyuyor. Bu noktada grafiti çiziliyor olması tepkiye neden oldu. "Duvardaki çevre dostu peyzaj çalışmalarını söken görevi süresi boyunca sadece göz boyuyanlar bugün de duvar boyuyor" gibi tepkiler geldi.