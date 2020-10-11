11 Ekim 2020, Pazar
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Son dakika: Çalışmaları görüntüleyen A Haber'e engel! CHP'li İBB'den peyzaj skandalı!

Son dakika haberi... İstanbul'un simgesi olan peyzajları kaldırıp yerine graffiti yapan 'li çalışanı, çalışmaları görüntüleyen A Haber'e saldırdı. Görüntü alan A 'ı engellenmeye çalışırken, yoldan geçen vatandaşlar da "Her şey gerçekten çok güzel oldu!" diyerek 'na tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 11.10.2020
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Son dakika: Çalışmaları görüntüleyen A Haber'e engel! CHP'li İBB'den peyzaj skandalı!

Son dakika haberi... İstanbul'un simgesi olan peyzajları kaldırıp yerine graffiti yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı, çalışmaları görüntüleyen A Haber'e saldırdı. Görüntü alan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ı engellenmeye çalışırken, yoldan geçen vatandaşlar da "Her şey gerçekten çok güzel oldu!" diyerek Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

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