Son dakika: Çalışmaları görüntüleyen A Haber'e engel! CHP'li İBB'den peyzaj skandalı!
Son dakika haberi... İstanbul'un simgesi olan peyzajları kaldırıp yerine graffiti yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı, çalışmaları görüntüleyen A Haber'e saldırdı. Görüntü alan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ı engellenmeye çalışırken, yoldan geçen vatandaşlar da "Her şey gerçekten çok güzel oldu!" diyerek Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.
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Son dakika haberi... İstanbul'un simgesi olan peyzajları kaldırıp yerine graffiti yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı, çalışmaları görüntüleyen A Haber'e saldırdı. Görüntü alan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ı engellenmeye çalışırken, yoldan geçen vatandaşlar da "Her şey gerçekten çok güzel oldu!" diyerek Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.