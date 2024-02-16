16 Şubat 2024, Cuma
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CHP'li Gürsel Tekin'den Özel ve İmamoğlu'na canlı yayında salvo: Destek olmam! Bunlar çürümüş adamlar...
CHP'nin Esenyurt adayı olacağı konuşulan CHP'nin eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Özel ve İmamoğlu ikilisine yüklenerek partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Tekin katıldığı canlı yayında, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek olacak mısınız?" sorusu üzerine Tekin, Özel ve İmamoğlu'nu bir kez daha topa tuttu. Tekin "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar... Ben onlara ne destek olacağım." ifadelerini kullandı.