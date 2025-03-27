CHP’li Gökan Zeybek’e partililerden sert tepki

Yolsuzluk suçundan tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'e canlı yayında gösterilen tepki sosyal medyada gündem oldu. Bir partili, "Yüzüne tükürülecek adam sensin. Bunların hesabını vereceksiniz" sözleriyle Zeybek’i hedef aldı.