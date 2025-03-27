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CHP’li Gökan Zeybek’e partililerden sert tepki

CHP’li Gökan Zeybek’e partililerden sert tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.03.2025 13:45
Yolsuzluk suçundan tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'e canlı yayında gösterilen tepki sosyal medyada gündem oldu. Bir partili, "Yüzüne tükürülecek adam sensin. Bunların hesabını vereceksiniz" sözleriyle Zeybek’i hedef aldı.
CHP’li Gökan Zeybek’e partililerden sert tepki
CHP’li Gökan Zeybek’e partililerden sert tepki
CHP’li Gökan Zeybek’e partililerden sert tepki
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