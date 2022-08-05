CHP’li Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz'dan pişkin itiraf: 2010'da aldığım sorularla full çektim

CHP’li Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz'dan adeta itiraf gibi bir açıklama geldi. Zenginobuz, "2010’da arkadaşlarım beni dershanede bir ek derse çağırdı. Ben kaçak öğrenci olarak gittim. İyi ki de gitmişim. Orada gösterdikleri sorular, girdiğim üniversite sınavında çıktı" dedi.

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