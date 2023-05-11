11 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’li Feyza Altun’dan açık tehdit! Tarihçi Murat Bardakçı’dan tepki: Böyleleri İstiklal Mahkemeleri’ne bile rahmet okuturlar

CHP’li Feyza Altun’dan açık tehdit! Tarihçi Murat Bardakçı’dan tepki: Böyleleri İstiklal Mahkemeleri’ne bile rahmet okuturlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.05.2023 08:33
CHP'li avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 7'li koalisyona destek vermeyen ünlüleri tehdit etti. Altun'un kullandığı tehdit diline tarihçi yazar Murat Bardakçı, kaleme aldığı köşe yazısı ile sert tepki gösterdi. "Böyleleri, İstiklal Mahkemeleri'ne bile rahmet okuturlar!" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li Feyza Altun’a tepki
CHP’li Feyza Altun’a tepki
Kılıçdaroğlu’ndan büyük tahrik!
Kılıçdaroğlu'ndan büyük tahrik!
MİT’ten Suriye’de başarılı operasyon!
MİT'ten Suriye'de başarılı operasyon!
Cumhuriyet tarihimizin en büyük yeşil alan adımı!
Cumhuriyet tarihimizin en büyük yeşil alan adımı!
Batı Erdoğan’ı engellemek için her şeyi yapar
"Batı Erdoğan'ı engellemek için her şeyi yapar"
Anadolu’da Togg heyecanı
Anadolu'da Togg heyecanı
Türkiye Millet Bahçeleriyle nefes alıyor
Türkiye Millet Bahçeleriyle nefes alıyor
Seçimin nabzı ATV / A Haber ortak yayınında atacak!
Seçimin nabzı ATV / A Haber ortak yayınında atacak!
HDP’ye ülkemizi böldürtmeyeceğiz!
HDP'ye ülkemizi böldürtmeyeceğiz!
Meral Akşener’den bozuk üslupla çirkin gönderme
Meral Akşener'den bozuk üslupla çirkin gönderme
HDPKK’lıların tek umudu Bay Kemal!
HDPKK'lıların tek umudu Bay Kemal!
’’Kılıçdaroğlu bizsiz bir şey yapamaz’’
''Kılıçdaroğlu bizsiz bir şey yapamaz''
Daha Fazla Video Göster