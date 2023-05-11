CHP’li Feyza Altun’dan açık tehdit! Tarihçi Murat Bardakçı’dan tepki: Böyleleri İstiklal Mahkemeleri’ne bile rahmet okuturlar

CHP'li avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 7'li koalisyona destek vermeyen ünlüleri tehdit etti. Altun'un kullandığı tehdit diline tarihçi yazar Murat Bardakçı, kaleme aldığı köşe yazısı ile sert tepki gösterdi. "Böyleleri, İstiklal Mahkemeleri'ne bile rahmet okuturlar!" ifadelerini kullandı.

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