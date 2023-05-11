11 Mayıs 2023, Perşembe
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CHP’li Feyza Altun’dan açık tehdit! Tarihçi Murat Bardakçı’dan tepki: Böyleleri İstiklal Mahkemeleri’ne bile rahmet okuturlar
CHP'li avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 7'li koalisyona destek vermeyen ünlüleri tehdit etti. Altun'un kullandığı tehdit diline tarihçi yazar Murat Bardakçı, kaleme aldığı köşe yazısı ile sert tepki gösterdi. "Böyleleri, İstiklal Mahkemeleri'ne bile rahmet okuturlar!" ifadelerini kullandı.