21 Ağustos 2024, Çarşamba
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CHP’li Eren Erdem CHP yönetimini eleştirdi
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Murat Ongun tartışması büyüyor. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Ongun ile ilgili sosyal medyadan paylaştığı mesajları nedeniyle ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Erdem, bu karardan sadece birkaç saat sonra zehir zemberek sözlerle partisinden istifa ettiğini açıkladı.