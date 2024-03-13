CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun medya üssü 'SÖZCÜ TV'ye 'Kılıçdaroğlu' baskını! "Sabrımız kalmadı"

Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi bir grup CHP'li, Ekrem İmamoğlu'nun medya üssü SÖZCÜ TV'ye baskın düzenlendi. "Hak, hukuk, adalet" ve "Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir" şeklinde slogan atan CHP'liler, İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal'ı protesto etti. Ekrem İmamoğlu ve Saraçhane bülbüllerini "Bizler satmayız, satın alınmayız" diyerek yerden yere vuran Kemalci CHP'liler "Sabrımız kalmadı, sinir uçlarımızla oynamayın" diyerek gözdağı verdi.

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