CHP'li Çeviköz'ün tepki çeken açıklamaları ne anlama geliyor? Muhalefet neden devletin safında değil?

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, "Biden'dan beklentimiz Türk Demokrasisi vurgusu" açıklaması yapıp KKTC'de kapalı kent Maraş'ın kısmi şekilde yeniden açılmasını desteklemediklerini dile getirerek büyük bir skandala imza attı. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Muhalefet neden dış politikada devletin safında değil? Akıllarda oluşan tüm soruların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın cevap verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklamaları:

"Tabi öncelikle demokrasi teorisine baktığımız zaman milli iradenin hakimiyeti olarak ifade edilir. Yöneticilerle milletin hizmetkarı olanlarla millet aynı kader üzerinde buluşursa buna demokrasi denir. Milletin menfaatiyle kendi koltuk sevdasını karşı karşıya getirenler milli iradeyi asla hayata geçiremezler.

HASTALIKLI ZİHNİYET CHP'DE KENDİNİ GÖSTERDİ

Bugün yine bu hastalıklı zihniyet yine CHP'de kendisini gösterdi. Ünal Çeviköz daha önce Libya, Suriye ve S-000 konularında Türkiye'nin milli menfaatlerine aykırı açıklamalarıyla ihanetini gösterdi. Bunlar hep ihanet zincirleridir.

VATANA İHANET SUÇU

Yine bu hastalıklı zihniyet yabancı bir devlet başkanından Joe Biden'dan 'Türkiye için demokrasi vurgusu yapmasını bekliyoruz.' dedi. Bu vatana ihanet suçudur. Ben koltuk sevdama ulaşayım da vatanda devlet millet bayrak ne olursa olsun anlayışının ürünü mandacı bir zihniyettir. Bu şahıs yine 27 Eylül tarihinde 'Türkiye, Karabağ'a cihatçı gönderdi.' diyerek Azerbaycan'ın haklı mücadelesine gölge düşürmeye kalktı."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'ın açıklamaları:

"Zifiri karanlıkların hükmü tan yeri ağırına kadardır. Bunlar birer fitne ateşi denemeleridir. Son 10 yıldır kendini sıklıkla gösteren bir tavırdır. Türkiye artık kabuğunu kırmış ve bölgesinde lider olma yolunda güçlü mesafeler kat etmiş güçlü bir devlettir. Özüne dönme hareketi başlatılmıştır.

FİTNE ATEŞİ MİLLETİN BAĞRINDA SÖNDÜ

Demokrasi, eğemenlik ve bağımsızlık ateşi Cumhur İttifakı'nın gücüyle fitne ateşini yok edecektir. Gezi olaylarıyla başlayan ve masum ifadelerin arkasına yerleştirilmiş bu fitne ateşleri her zaman milletin bağrında sönmüştür.

DIŞ GÜÇLERİN SUFLELERİYLE HAREKET EDİYORLAR

Sayın Çeviköz'ü tanıyoruz. Açıklamalarıyla beni hayal kırıklığına uğratmıyor. Yurt dışı toplantılarına gittiğimiz oradaki ifadeleri ile bunu ortaya koyuyor. Paşinyan'ı tebrik etmek için AB komisynonun nasıl koşarak çıktığını hatırlıyoruz.

Bunlar milletin vicdanında büyük yaralar oluşturuyor. CHP ana eksininden kopmuş ana ilkelerinden Cumhuriyet değerlerinden tamamen uzaklaşmış bağımzsızlık ruhundan kopmuş ve dış güçlerin sufleleriyle hareket ediyorlar."