23 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Çeviköz'ün tepki çeken açıklamaları ne anlama geliyor? Muhalefet neden devletin safında değil?

CHP'li Çeviköz'ün tepki çeken açıklamaları ne anlama geliyor? Muhalefet neden devletin safında değil?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2020 13:21
Güncelleme:23.11.2020 13:29
CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, "Biden'dan beklentimiz Türk Demokrasisi vurgusu" açıklaması yapıp KKTC'de kapalı kent Maraş'ın kısmi şekilde yeniden açılmasını desteklemediklerini dile getirerek büyük bir skandala imza attı. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Muhalefet neden dış politikada devletin safında değil? Akıllarda oluşan tüm soruların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın cevap verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklamaları:

"Tabi öncelikle demokrasi teorisine baktığımız zaman milli iradenin hakimiyeti olarak ifade edilir. Yöneticilerle milletin hizmetkarı olanlarla millet aynı kader üzerinde buluşursa buna demokrasi denir. Milletin menfaatiyle kendi koltuk sevdasını karşı karşıya getirenler milli iradeyi asla hayata geçiremezler.

HASTALIKLI ZİHNİYET CHP'DE KENDİNİ GÖSTERDİ

Bugün yine bu hastalıklı zihniyet yine CHP'de kendisini gösterdi. Ünal Çeviköz daha önce Libya, Suriye ve S-000 konularında Türkiye'nin milli menfaatlerine aykırı açıklamalarıyla ihanetini gösterdi. Bunlar hep ihanet zincirleridir.

VATANA İHANET SUÇU

Yine bu hastalıklı zihniyet yabancı bir devlet başkanından Joe Biden'dan 'Türkiye için demokrasi vurgusu yapmasını bekliyoruz.' dedi. Bu vatana ihanet suçudur. Ben koltuk sevdama ulaşayım da vatanda devlet millet bayrak ne olursa olsun anlayışının ürünü mandacı bir zihniyettir. Bu şahıs yine 27 Eylül tarihinde 'Türkiye, Karabağ'a cihatçı gönderdi.' diyerek Azerbaycan'ın haklı mücadelesine gölge düşürmeye kalktı."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'ın açıklamaları:

"Zifiri karanlıkların hükmü tan yeri ağırına kadardır. Bunlar birer fitne ateşi denemeleridir. Son 10 yıldır kendini sıklıkla gösteren bir tavırdır. Türkiye artık kabuğunu kırmış ve bölgesinde lider olma yolunda güçlü mesafeler kat etmiş güçlü bir devlettir. Özüne dönme hareketi başlatılmıştır.

FİTNE ATEŞİ MİLLETİN BAĞRINDA SÖNDÜ

Demokrasi, eğemenlik ve bağımsızlık ateşi Cumhur İttifakı'nın gücüyle fitne ateşini yok edecektir. Gezi olaylarıyla başlayan ve masum ifadelerin arkasına yerleştirilmiş bu fitne ateşleri her zaman milletin bağrında sönmüştür.

DIŞ GÜÇLERİN SUFLELERİYLE HAREKET EDİYORLAR

Sayın Çeviköz'ü tanıyoruz. Açıklamalarıyla beni hayal kırıklığına uğratmıyor. Yurt dışı toplantılarına gittiğimiz oradaki ifadeleri ile bunu ortaya koyuyor. Paşinyan'ı tebrik etmek için AB komisynonun nasıl koşarak çıktığını hatırlıyoruz.

Bunlar milletin vicdanında büyük yaralar oluşturuyor. CHP ana eksininden kopmuş ana ilkelerinden Cumhuriyet değerlerinden tamamen uzaklaşmış bağımzsızlık ruhundan kopmuş ve dış güçlerin sufleleriyle hareket ediyorlar."

AK Partili Numan Kurtulmuştan CHPli Ünal Çeviköze sert sözler: Demokrasi ABD pazarında satılan bir mal değildir AK PARTİLİ NUMAN KURTULMUŞ'TAN CHP'Lİ ÜNAL ÇEVİKÖZ'E SERT SÖZLER: DEMOKRASİ ABD PAZARINDA SATILAN BİR MAL DEĞİLDİR
CHPli vekil Mehmet Akif Hamzaçebiden Ünal Çeviköze sert eleştiri: Yabancılardan çağrı beklemek züldür CHP'Lİ VEKİL MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ'DEN ÜNAL ÇEVİKÖZ'E SERT ELEŞTİRİ: YABANCILARDAN ÇAĞRI BEKLEMEK ZÜLDÜR
CHPli Ünal Çeviközden Bidena skandal çağrı! S-400 ve demokrasi... CHP'Lİ ÜNAL ÇEVİKÖZ'DEN BİDEN'A SKANDAL ÇAĞRI! S-400 VE DEMOKRASİ...

FETÖ'cü Mehmet Baransu davasında karar
FETÖ'cü Mehmet Baransu davasında karar
Muhalefet neden devletin safında değil?
Muhalefet neden devletin safında değil?
Sızma girişimleri neden arttı?
Sızma girişimleri neden arttı?
Gönüllülere korona aşısı
Gönüllülere korona aşısı
Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak?
Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak?
Bakanlık rakam verdi! Tam 9 bin kişiye...
Bakanlık rakam verdi! Tam 9 bin kişiye...
Menemen'deki yolsuzlukta İYİ Parti detayı!
Menemen'deki yolsuzlukta İYİ Parti detayı!
Muhsin Yazıcıoğlu suikastında FETÖ parmağı!
Muhsin Yazıcıoğlu suikastında FETÖ parmağı!
AK Parti’den dikkat çeken ırkçılık raporu
AK Parti’den dikkat çeken ırkçılık raporu
Gizli anayasanın içeriğini açıkladı!
Gizli anayasanın içeriğini açıkladı!
Fransa ve İngiltere'nin sömürge faaliyetleri
Fransa ve İngiltere'nin sömürge faaliyetleri
CHP’nin ‘mandacı’ söylemleri ne anlama geliyor?
CHP’nin ‘mandacı’ söylemleri ne anlama geliyor?
Daha Fazla Video Göster