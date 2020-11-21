CHP'li Ünal Çeviköz'den Biden'a skandal çağrı! S-400 ve demokrasi...

ÜNAL ÇEVİKÖZ: "BİDEN'DAN BEKLENTİMİZ TÜRK DEMOKRASİSİ VURGUSU"

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) adlı düşünce kuruluşunun "Türkiye'nin 2021'de Dış Politika Öncelikleri: Ana Muhalefet Partisinden Bir Bakış" başlıklı online panelinde konuştu.

Çeviköz; "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapması" dedi.

Çeviköz, KKTC'de kapalı kent Maraş'ın kısmi şekilde yeniden açılmasını desteklemediklerini, bunun BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu savundu. Çeviköz, "Kapalı Maraş'ın uluslararası hukuka ve Güvenlik Konseyi'nden geçen düzenleme ve kararlara uygun şekilde açılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Ünal Çeviköz, S-400'lerin aktif hale getirilmemesi seçeneğinin muhtemelen hükümetin gündemine geleceğini, eğer gelmezse de "CHP'nin liderlik edeceği bir sonraki hükümetin gündemine kesinlikle geleceğini" iddia etti ve bu olduğu takdirde Türkiye'nin F-35 uçaklarının ortak üretimi ve satışı programına tekrar dahil edilmesinin beklenmesi gerektiğini savundu.

Çeviköz, Türkiye'nin Libya'ya silah ambargosunu içeren BM Güvenlik Konseyi kararına uymamakla eleştirildiğini savundu.

(MUHAMMED UZUN / SABAH)

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