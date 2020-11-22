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CHP'li vekil Mehmet Akif Hamzaçebi'den Ünal Çeviköz'e sert eleştiri: Yabancılardan çağrı beklemek züldür

İstanbul Milletvekili Mehmet ; CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi ’ün, ’de kapalı kent Maraş’ın kısmi şekilde yeniden açılmasını desteklemediklerini şeklindeki sözlerini eleştirdi.

DÜNYA Sabah
Giriş Tarihi: 22.11.2020 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020
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CHP'li vekil Mehmet Akif Hamzaçebi'den Ünal Çeviköz'e sert eleştiri: Yabancılardan çağrı beklemek züldür

İstanbul Milletvekili Mehmet ; CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi 'ü eleştiri bombardımanına tuttu.

"YABANCILARDAN ÇAĞRI BEKLEMEK ZÜLDÜR"

Mehmet Akif Hamzaçebi, "Kapalı Maraş'ın kısmen de olsa açılması olumlu bir karardır. Türkiye'nin özgürlükçü demokrasi için yeterli tecrübesi ve kadroları vardır. Bunun için yabancılardan çağrı beklemek züldür" ifadelerini kullandı.

ÜNAL ÇEVİKÖZ: BIDEN'DAN BEKLENTİMİZ TÜRK DEMOKRASİSİ VURGUSU

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı , Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) adlı düşünce kuruluşunun "'nin 2021'de Dış Politika Öncelikleri: Ana Muhalefet Partisinden Bir Bakış" başlıklı online panelinde konuştu.

Çeviköz; "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapması" dedi.

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Çeviköz, 'de kapalı kent Maraş'ın kısmi şekilde yeniden açılmasını desteklemediklerini, bunun Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu savundu. Çeviköz, "'ın uluslararası hukuka ve Güvenlik Konseyi'nden geçen düzenleme ve kararlara uygun şekilde açılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Ünal Çeviköz, S-400'lerin aktif hale getirilmemesi seçeneğinin muhtemelen hükümetin gündemine geleceğini, eğer gelmezse de "CHP'nin liderlik edeceği bir sonraki hükümetin gündemine kesinlikle geleceğini" iddia etti ve bu olduğu takdirde Türkiye'nin F-35 uçaklarının ortak üretimi ve satışı programına tekrar dahil edilmesinin beklenmesi gerektiğini savundu.

Çeviköz, Türkiye'nin 'ya silah ambargosunu içeren BM Güvenlik Konseyi kararına uymamakla eleştirildiğini savundu.

MUHAMMED UZUN / SABAH

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