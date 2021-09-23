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CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’den İBB’ye ihale tepkisi! İBB’ye ‘cevap verin’ çağrısı yaptı

A Haber
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Giriş: 23.09.2021 11:09
CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin filosuna kattığı 160 yeni metrobüsten 60'ının, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu "Akia Ulaşım İç ve Dış Ticaret Şirketi"nden alındığı ortaya çıktı. CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu şirketin, İETT'den 2 Milyar TL ihale almasının hesabını soracağını söyledi. Meclis toplantısında İBB yönetimine “Bu iddiaların cevabını bana verin” diyeceğini aktaran Hasan Akgün, “Hırsızlığı kim yaparsa yapsın üzerine gitmeyen vatan hainidir” dedi. Detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
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