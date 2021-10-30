CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Devleti 17.5 milyon lira zarara uğratmışlar

İzmir'de Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden belediyenin eski Temizlik İşleri Müdürü A.K., vardiya amirleri B.A. ve B.A. ile hem firma sahibi olduğu hem de belediyede çalıştığı iddia edilen F.K. tutuklandı. 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 şüpheli serbest bırakıldı, 3 şüpheli de emniyetteki sorgularının ardından salıverildi.