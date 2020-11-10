CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan halka ağır hakaret!

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, oturduğu belediye koltuğundan tüm Bolu halkına hakaret etti. Özcan, son meclis toplantısında sendika temsilcisinin belediyedeki uygunsuz görüntüleri gündeme gelince, “Artık zapt edemiyorum. Belediyenin su şebekesine şap katalım” diyerek tüm şehir halkına hakaret etti.

Koronavirüsten hayatını kaybeden yaşlılar için "Abartmaya gerek yok. Zaten bir ayakları çukurdaydı" diyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni bir skandalla daha gündemde. CHP'li Özcan son Belediye Meclisi toplantısında yaptığı seviyesiz muhabetiyle dikkat çekti.

DURDUK YERE SAÇMALADI

2 Kasım'da gerçekleşen toplantıda AK Partili üyeler vatandaştan alınan katı atık bedeli ile ilgili bir konuda itirazda bulunarak düzeltilmesini istedi. Önce itiraz eden Özcan, kendi bürokratlarının da yanlışlığı kabul etmesi üzerine "Eksik varsa giderelim" dedi. Yeni Şafak'ın haberine göre; Ancak Özcan hemen ardından AK Partilileri hedef alarak seviyesi düşük bir 'gazoz' muhabbeti açtı. Özcan ile Belediye Meclis üyeleri arasında şu diyalog yaşandı:

SANA BİR GAZOZ ISMARLAYAYIM

Özcan: Rahat ol (AK Parti Grup Başkanı) Burak Bey. Sana bir gazoz söyleyeyim. Çok sevdiğim bir sanatçı var Nuri Alço. Onun gibi de bakıp söyleyeyim. Burak Bey rahat ol. Gazozun içine bir şey atmadık rahat olun. Arkadaşlar bir gazoz filan ikramımız yok mu? Hep çay ikram ediyorsunuz. Kola meyve suyu... Bir şey olmaz rahat olun.

ÜSTÜNE BİR DE ŞAP MUHABBETİ

Belediye Meclis üyeleri: Sizin böyle bir şeyiniz varsa açık söyleyin.

Özcan: Bu Türk filmlerinin klasik bir espridir.

Belediye Meclis üyeleri: Son dönemde belediyede yaşanan şeylerden sonra. (Belediyede uygunsuz görüntüleri çıkan sendika temsilcisi ve belediyedeki bilgisayarına yasaklı görüntüler indirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan imar müdürüne atıf yapılıyor.)

Özcan: Belediyenin su şebekesine şap katalım. Özellikle yoğunlaşmasını istediğiniz bir yer var mı?

BOLU'NUN SUYANA ŞAP KATACAK

Belediye Meclis üyeleri: Siz daha iyi bilirsiniz. Tüm yollar size çıkıyor.

Özcan: Bu tür şeylerin Bolu'da çıkması beni üzdü. Hatta biraz önce esprisi de oldu. Biraz önce Edirne Valimizle görüştüm. Boluludur kendisi. "Başkanım ne oluyor Bolu'da" dedi. "Sayın Valim artık zaptedemiyorum. Gölköy Barajına şap mı katsam diye düşünüyorum" dedim.

SANA MI DENK GELDİ?

Özcan'ın gazoz geyiği bununla da bitmedi. Gazoz dağıttıran Özcan, bazı üyelerle de "İlaçlı gazoz kime denk geldi", "Uykun mu geldi. Geldi ise ara verelim", "Kırmızı yanaklarımla Nuri Alço'ya da benziyorum" gibi ifadelerle toplantı sonuna kadar sulu esprilerini sürdürdü.