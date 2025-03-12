12 Mart 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
CHP’li belediyelere DHKP-C baskını! “İhale” adı altında destek olmuşlar
DHKP-C'nin finans ayağında olduğu belirlenen bir tekstil firmasının Sarıyer ve Şişli Belediyeleri'nden aldığı ihalelerle terör örgütüne yaklaşık 23 milyon lira aktardığı tespit edildi. Polis sabaha karşı belli adreslere baskın yaptı. Şişli, Sarıyer, Maltepe ve Ataşehir'de aralarında eski belediye başkanı ve başkan yardımcılarının da olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.