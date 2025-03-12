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CHP’li belediyelere DHKP-C baskını! İhale adı altında destek olmuşlar

CHP’li belediyelere DHKP-C baskını! “İhale” adı altında destek olmuşlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.03.2025 12:03
DHKP-C'nin finans ayağında olduğu belirlenen bir tekstil firmasının Sarıyer ve Şişli Belediyeleri'nden aldığı ihalelerle terör örgütüne yaklaşık 23 milyon lira aktardığı tespit edildi. Polis sabaha karşı belli adreslere baskın yaptı. Şişli, Sarıyer, Maltepe ve Ataşehir'de aralarında eski belediye başkanı ve başkan yardımcılarının da olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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CHP’li belediyelere DHKP-C baskını! İhale adı altında destek olmuşlar
CHP’li belediyelere DHKP-C baskını
CHP’li belediyelere DHKP-C baskını
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