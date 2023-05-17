17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li belediyeden depremzedelere oy cezası! Bakan Kurum'dan vicdanlara sığmayan olay sert tepki: CHP’nin anlayışı budur

CHP'li belediyeden depremzedelere oy cezası! Bakan Kurum'dan vicdanlara sığmayan olay sert tepki: CHP’nin anlayışı budur

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2023 16:18
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 14 Mayıs seçimlerinden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin otellerde kalan depremzedelere tebligat göndermesine tepki gösterdi. Kurum; "CHP’nin yönetim anlayışı tam da budur. İnsanlıkları partizanlığın önüne geçmiş, vicdanları kararmıştır" ifadelerine yer verdi
Davamız büyük yarınlar aydınlık! HAYDİ!
"Davamız büyük yarınlar aydınlık! HAYDİ!"
İsmail Erel yaşadıklarını anlattı
İsmail Erel yaşadıklarını anlattı
Kılıçdaroğlu’na HDPKK tepkisi
Kılıçdaroğlu'na HDPKK tepkisi
Şehit İlhan toprağa verildi
Şehit İlhan toprağa verildi
Almanya ve FETÖ’cüler yayınlardan rahatsız!
Almanya ve FETÖ'cüler yayınlardan rahatsız!
Erdoğan’dan AK Parti teşkilatlarına mesaj
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına mesaj
Milyonları indirdi kayıplara karıştı
Milyonları indirdi kayıplara karıştı
FETÖ hükümlüsü Çepik’in kızından depremzedelere tehdit
FETÖ hükümlüsü Çepik'in kızından depremzedelere tehdit
İsmail Erel yaşadıklarını A Haber’de anlattı
İsmail Erel yaşadıklarını A Haber'de anlattı
Türk gazeteciler serbest bırakıldı!
Türk gazeteciler serbest bırakıldı!
Kulübe alınmayınca dehşet saçtılar!
Kulübe alınmayınca dehşet saçtılar!
Kurum’dan vicdanlara sığmayan olay sert tepki
Kurum'dan vicdanlara sığmayan olay sert tepki
Daha Fazla Video Göster