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CHP'li belediyeden anketçi Kemal Özkiraz'a araç kıyağı!
CHP'ye yakınlığı ile bilinen Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz'ın anketlerini yaparken resmi araçları kullandığı ortaya çıktı. Özkiraz'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi araçla gezme görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Özkiraz'ın görüntüleri kendi Twitter hesabından paylaşması dikkat çekti.