15 Kasım 2021, Pazartesi
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CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'ten ahlaksız teklif! İlişkiye zorladı
Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Kıyıköy Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'in taciz ettiği 4 kadın çalışan şikayetçi oldu. Hakkında 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Sevinç’in kadınları ilişkiye zorladığı ve "siz benimsiniz" dediği belirtildi.