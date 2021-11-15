CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'ten ahlaksız teklif! İlişkiye zorladı

Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Kıyıköy Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'in taciz ettiği 4 kadın çalışan şikayetçi oldu. Hakkında 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Sevinç’in kadınları ilişkiye zorladığı ve "siz benimsiniz" dediği belirtildi.