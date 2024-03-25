26 Mart 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
CHP'li Belediye Başkanı Akgün'den Türk milletine hadsiz sözler! "İyisini yapamayız"
31 Mart Yerel Seçimleri'ne sadece sayılı günler kala "kaybedeceğiz" korkusuyla terörün partisi DEM ile kirli iş birliği yapan CHP'de skandallar bitmek bilmiyor. Türk milletine ve milletimizin manevi değerlerine dil uzatan CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, bir skandala imza attı. Türk milleti hakkında hadsiz sözler kullanan Akgün "Biz genetik olarak en iyisini yapmaya sahip değiliz" dedi. Öte yandan Akgün'ün bu hadsiz sözleri sosyal medyada büyük tepki gördü.