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CHP'li Belediye Başkanı Akgün'den Türk milletine hadsiz sözler! "İyisini yapamayız"

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Giriş: 25.03.2024 23:25
31 Mart Yerel Seçimleri'ne sadece sayılı günler kala "kaybedeceğiz" korkusuyla terörün partisi DEM ile kirli iş birliği yapan CHP'de skandallar bitmek bilmiyor. Türk milletine ve milletimizin manevi değerlerine dil uzatan CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, bir skandala imza attı. Türk milleti hakkında hadsiz sözler kullanan Akgün "Biz genetik olarak en iyisini yapmaya sahip değiliz" dedi. Öte yandan Akgün'ün bu hadsiz sözleri sosyal medyada büyük tepki gördü.
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