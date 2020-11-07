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CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Sandal bina sahiplerini suçladı!

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Giriş: 07.11.2020 19:22
Güncelleme:07.11.2020 19:25
CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yıkılan binalar ile ilgili bina sahiplerini suçladı. Bayraklı Belediyesi’nin çürük raporu verdiği iki binada 53 kişi hayatını kaybetmesinin ardından açıklamada bulundu ve “Belediyemiz vatandaştan gelen talep doğrultusunda ilgili binalarla bir rapor hazırlamış ve raporu apartman yönetimine teslim etmiş. ‘Bayraklı Belediyesi bunu resmi kurumlara niye bildirmedi?’ Bizim burada aldığımız karar tavsiye niteliğinde” iddiasında bulundu. Sandal, Bayraklı Belediyesi’nin yıkım yetkisinin olmadığını iddia etti.
CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Sandal bina sahiplerini suçladı!
CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Sandal bina sahiplerini suçladı!
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