CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Sandal bina sahiplerini suçladı!

CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yıkılan binalar ile ilgili bina sahiplerini suçladı. Bayraklı Belediyesi’nin çürük raporu verdiği iki binada 53 kişi hayatını kaybetmesinin ardından açıklamada bulundu ve “Belediyemiz vatandaştan gelen talep doğrultusunda ilgili binalarla bir rapor hazırlamış ve raporu apartman yönetimine teslim etmiş. ‘Bayraklı Belediyesi bunu resmi kurumlara niye bildirmedi?’ Bizim burada aldığımız karar tavsiye niteliğinde” iddiasında bulundu. Sandal, Bayraklı Belediyesi’nin yıkım yetkisinin olmadığını iddia etti.